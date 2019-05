Ein Nachmittag mit „Platt van Jung för Olt“

Perfektes Plattdeutsch: Viel zu lachen hatten die Besucher beim Sketch „De dörknallte Ober“ der Grundschule Barßel. Foto: C. Passmann

Von Hans Passmann



Barßel. Der Heimatbund für das Oldenburger Münsterland hat für das „Plattdütsche Johr“ das Motto „Platt is wat för Jung und Olt“ ausgegeben. Doch Georg Hoffbuhr, der Plattdeutschbeauftragte der Gemeinde Barßel, die das Jahr ausrichtet, änderte am Wochenende beim Kinderplattkonzert in der Aula im Schulzentrum Barßel das Motto kurzerhand auf „Platt van Jung för Olt“.



Rund zwei Stunden boten die Mädchen und Jungen der Grundschulen und Kindergärten aus der Gemeinde den Besuchern in der vollbesetzten Aula einen wunderbaren, herzzerreißenden und amüsanten plattdeutschen Nachmittag. Hoffbuhr.