Mutmaßlicher Dealer sitzt in U-Haft

Symbolfoto: dpa

Barßel (mab). Ein 21-Jähriger aus Barßel steht unter Verdacht, zum wiederholten Male mit Drogen gehandelt zu haben. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, sitzt der Mann bereits seit dem 8. Mai in Untersuchungshaft.

Die Beamten hätten an jenem Mittwoch zunächst die Wohnung des Barßelers durchsucht. Denn der 21-Jährige ist der Polizei kein Unbekannter.



Erst im Februar fanden die Ermittler in seiner Wohnung diverse Drogen und Verkaufsutensilien. Nun habe sich der Verdacht erhärtet, dass der junge Mann erneut Drogen verkauft – und das auch an Minderjährige. Die Polizisten hätten bei dieser Durchsuchung erneut Drogen, Bargeld und weitere Beweismittelt gefunden, die auf Drogengeschäfte hindeuten. Dementsprechend stellte die Staatsanwaltschaft Oldenburg den Antrag auf Untersuchungshaft. Dem entsprach ein Richter am Cloppenburger Amtsgericht.