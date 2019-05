„KIDS“ kümmert sich auch um Erwachsene

Schwerstpflegebedürftige in der Kinderintensivpflege sind älter geworden

Rühren die Werbetrommel: „KIDS“ macht auf die Situation der Schwerstpflegebedürftigen aufmerksam und bedankt sich gleichzeitig für 20 Jahre Unterstützung. Foto: Passmann

Von hans Passmann



Barßel. Vor mehr als 20 Jahren wurde der Förderverein „Kinder­intensivpflege für Dauerbeatmete und Schwerstpflegebedürftige (KIDS)" in Barßel ins Leben gerufen. Er hatte sich zum Ziel gesetzt, in erster Linie betroffenen Kindern und Jugendlichen zu helfen sowie auf ihre Probleme und Lebenssituation aufmerksam zu machen. „Das ist uns mehr als gelungen", resümierte Vorsitzender Johannes Budde auf der Generalversammlung in den Räumen der Facheinrichtung für Intensiv­pflege.