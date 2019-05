„Es war nie die Absicht sich zurückzuziehen“

Barßels Bürgermeister Nils Anhut (links) und Polizeipräsident Johann Kühme unterzeichneten am Montag den Mietvertrag für das Erdgeschoss im Polizeigebäude an der Ammerländer Straße. Das Obergeschoss kann nun die Jugendfeuerwehr nutzen. Foto: Stix

Von Heiner Stix



Barßel/Nordkreis. Nach der Neustrukturierung der Polizei im Nordkreis hatte die Polizeidienststelle in Barßel plötzlich sehr viel Platz. Von ehemals zehn Stellen sind seitdem nur noch fünf für Barßel ausgewiesen. Zu wenige für die beiden Stockwerke im Gebäude an der Ammerländer Straße. Mit einem neuen Mietvertrag haben Gemeinde und Polizei auf die veränderte Personalsituation reagiert. Künftig belegt die Barßeler Polizeidienststelle nur noch das Erdgeschoss des Hauses. Für Kühme ist die Unterschrift unter den Mietvertrag auch ein Bekenntnis zum Standort. „Es war nie die Absicht, sich ganz aus Barßel zurückzuziehen“, sagte er in einem Pressegespräch am Rande der Vertragsunterzeichnung. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 7. Mai entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.