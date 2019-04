Borkenkäfer hat Fichten extrem befallen

70 Prozent des Bestandes im Strengewald sind nicht mehr zu retten / Forstingenieur rät zur Abholzung

Keine guten Nachrichten: Förster Carsten Wolken (Zweiter von rechts) erläuterte den Mitgliedern der CDU-Fraktion den schlechten Zustand des Strengewaldes. Foto: Passmann

Von Hans Passmann



Barßel. Der bislang zuständige Förster Florian Wirth hatte Alarm gegeben: Im Auftrag der Gemeinde Barßel hatte er den sogenannten „Strengewald“ an der Oltmann-Strenge-Straße in Elisabethfehn unter die Lupe genommen und dabei festgestellt, dass aufgrund des gelichteten Bestands eine erhöhte Anfälligkeit für Windbruch besteht. Außerdem hat der Borkenkäfer dem Baumbestand zusätzlich zugesetzt.Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 24. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.