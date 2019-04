Seit 50 Jahren ohne Schieflage unterwegs

Wassersportverein Elisabethfehn feiert in diesem Jahr rundes Jubiläum

Viel Betrieb am Kanal: Um als Freizeitkapitän die Steganlage des Wassersportvereins Elisabethfehn nutzen zu können, muss man nicht Mitglied in dem 1969 gegründeten Verein sein.Foto: C. Passmann

Von Hans Passmann



Elisabethfehn. Mit ihren zahlreichen Wasserflächen und dem einzigen noch schiffbaren Fehnkanal ist die Ortschaft Elisabethfehn überaus attraktiv für Freunde des Wassersports. Großen Anteil daran hat der Wassersportverein (WSV) Elisabethfehn, der in diesem Jahr seinen 50. Geburtstag feiert. Die große Feier dazu ist für Mitte Mai geplant. Der Verein ist in den Jahren seit Gründung 1969 kaum in größere Kollisionen, Schieflage oder gar in schwere See geraten. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 13. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.