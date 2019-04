Häuslebauer scharren mit den Hufen

Ins Stocken geraten: Während sich der Verkauf der Bauplätze auf dem Esch in Harkebrügge verzögert, ist zumindest die Erschließung über die L832 inzwischen angelaufen. Foto: C. Passmann

Von Hans Passmann



Harkebrügge. Wo im vergangenen Jahr noch der Mais geerntet wurde, sollen demnächst in Zentrumsnähe auf dem „Esch" in Harkebrügge auf einer Fläche von mehr als sechs Hektar neue Wohnhäuser errichtet werden. Die Gemeinde Barßel hat dort Bauland mit rund 70 Grundstücken ausgewiesen und schon seit längerer Zeit den entsprechenden Bebauungsplan Nr. 58 „Harkebrügge – vor dem Esch" und die Änderung des Flächennutzungsplanes auf den Weg gebracht. Verwirklicht wird das Projekt durch den privaten Vorhabenträger der Spar- und Darlehnskasse Friesoythe.