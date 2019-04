Taucher helfen mit Tannenbäumen nach

Gut für die Fische: Ausrangierte Weihnachtsbäume haben die Taucher beim Antauchen mit auf den Grund des Baggersees genommmen. Foto: C. Passmann

Von Hans Passmann



Harkebrügge. Das Thermometer zeigt gerade einmal vier Grad plus. So kalt ist das Wasser im Baggersee in Harkebrügge. Man könnte auch von Kühlschranktemperatur sprechen. Doch für die Mitglieder des Taucherclubs „Schloapmütz-Dievers“ aus Ostrhauderfehn ist das kein Problem. Sie stürzen sich in ihren Neoprenanzügen in die Fluten und eröffneten mit dem Antauchen die Tauchersaison 2019. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 5. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.