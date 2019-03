Gefährlicher Knotenpunkt wird entschärft

Startschuss: Mit dem Ausbau des gefährlichen Kreuzungsbereichs in Höhe der ehemaligen Koksfabrik ist begonnen worden. Foto: C. Passmann

Von Hans Passmann



Barßel. Der Ausbau des Kreuzungsbereiches Oldenburger Straße der Sater Landstraße (K329) und der Oltmann-Strenge-Straße ist in Elisabehfehn angelaufen. Der nicht ungefährliche Knotenpunkt wird komplett umgebaut und soll danach allen Verkehrsteilnehmern – ob Radfahrer, Fußgänger oder Autofahrer – mehr Sicherheit bieten. Voraussichtlich Ende Mai sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein. Der Kreuzungsbereich bleibt in der Zwischenzeit für den Kraftfahrzeugverkehr voll gesperrt.