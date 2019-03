„Stellplatz genau richtig, dort wo er ist“

Idylle am Hafen: Die Stellplätze mit direktem Blick auf das Wasser sind bei Wohnmobil-Touristen beliebt. Foto: Heiner Stix

Barßel (mt). In der lebhaften Diskussion um den Wohnmobilstellplatz am Barßeler Hafen – ausgelöst durch die Sitzung des Ausschusses für Kultur, Sport und Tourismus – hat sich jetzt auch Bürgermeister Nils Anhuth zu Wort gemeldet. „Der Wohnmobil-Stellplatz am Hafen, der seit dem vergangenen Jahr den Namen ,Reisemobilhafen Barßel‘ trägt, ist ein touristischer Ankerpunkt im Erholungsgebiet Barßel und Saterland und es gibt keine Diskussionen an diesem Standort etwas zu ändern“, lautet seine Grundsatz-Botschaft. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 15. März – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

