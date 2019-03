Bewährt: Volontärin Miriam Menke zeigt auf der Konstruktionszeichnung, wo das Bauteil aus der Ausstellung „Patent!“ herkommt. Foto: Stix

Von Heiner Stix



Friesoythe. Die Winterpause ist zu Ende: Am Freitag öffnet das Moor- und Fehnmuseum (MFE) in Elisabethfehn seine Pforte für die Saison 2019. Bis zum 31. Oktober sind die Ausstellungen im Gebäude und auf dem Freigelände wieder dienstags bis sonntags für Besucher geöffnet.