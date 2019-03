Verborgene Idylle wieder neu entdeckt

Gemeinde Barßel hat Areal um Ententeich hergerichtet

Freigeschnitten: Die Aufräumungs- und Freischneidearbeiten am „Ententeich“ haben begonnen. Foto: Passmann

Von Hans Passmann



Barßel. Verwildert und verwuchert. Ein Bild, das ein kleines Gewässer, auch „Ententeich" genannt, an der Ecke Schnappburgs/Ellerbrockweg nun schon seit vielen Jahren bietet. Eigentlich ein Kleinod, das eine herrliche Idylle bietet und so manchen Spaziergänger zum Verweilen einladen könnte. Das hat nun auch die Gemeinde Barßel erkannt und Aufräumungs- und Freischneidearbeiten durch die Mitarbeiter des Bauhofes am Gewässer vorgenommen.