In einem Jahr steigt die nächste Feier

An die Spaten, fertig, los: Unter den Augen zahlreicher Gäste vollzogen (von links) Walter Eberlei, Justus Haak, Thomas Otto, Hans Eveslage, Johann Wimberg, Nils Anhut, Thorsten Seiwall, Volker Raker, Talke Hinrichs-Fehrendt und Eric Janssen den ersten Spatenstich. Foto: Stix

Von Heiner Stix



Elisabethfehn. Walter Eberlei steht die Freude ins Gesicht geschrieben. Über sechs Jahre lang hatte der Vorsitzende der Bürgerinitiative „Rettet den Elisabethfehnkanal" für diesen Augenblick gearbeitet: Mit dem ersten Spatenstich startete am Donnerstag die Sanierung der maroden Schleuse Osterhausen am Elisabethfehnkanal. Für den Neubau der Schleuse Osterhausen wird eine Bauzeit von etwa einem Jahr veranschlagt. Die Kosten sind mit rund 1,7 Millionen Euro veranschlagt.