Gute Stube gerade rechtzeitig hergerichtet

Früh dran: Der erste Storch hat es sich schon auf dem Nest bei der Mühle in Barßel gemütlich gemacht. Foto: C. Passmann

Von Hans Passmann^



Barßel. Frohe Kunde für alle Storchenfreunde und Tierliebhaber. Auf dem vom Freundeskreis der Freiwilligen Feuerwehr Barßel errichteten Storchennest bei der Ebkenschen Mühle ist der erste Storch gelandet. Ob Männchen oder Weibchen, lässt sich mit letzter Gewissheit nicht feststellen. Gewöhnlich trifft aber immer zuerst das Männchen ein und sichert das Nest. Dann dauert es meist nicht lange, bevor sich auch seine „Frau“ einfindet. Allerdings währt die „Ehe“ bei Störchen nicht zwingend lebenslang. Es kann auch sein, dass ein anderes Weibchen Hochzeit feiert. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 26. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

