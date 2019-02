Auf Acker soll Edeka-Markt entstehen

Planungen: Auf dieser rund fünf Hektar großen Fläche soll der Edeka-Markt nach MT-Informationen entstehen. Foto: C. Passmann

Harkebrügge (mp). Hartnäckig hält sich in Harkebrügge das Gerücht, dass im beschaulichen Dorf ein neuer Lebensmittelmarkt kommen soll. In der Tat scheint es auch so zu sein. Nach Informationen der MT plant die Edeka-Handelsgesellschaft Nordwest, auf einer rund fünf Hektar großen Fläche zwischen einem landwirtschaftlichen Anwesen und der ehemaligen Diskothek „Charts" einen Lebensmittelmarkt zu errichten.