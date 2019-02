Steganlage wird „klar Schiff“ gemacht

Vorbereitung auf die neue Saison: Die Freizeitsportfreunde des WSC Soeste Barßel erneuern die vereinseigenen Steganlagen gründlich. Sicherheit am Anleger ist oberstes Gebot. Foto: C. Passmann

Von Hans Passmann



Barßel. Noch liegen die Boote und Yachten des Wassersportclubs „Soeste" (WSC) Barßel im Trockendock. Doch die Vorbereitungen auf die kommende Wassersportsaison haben begonnen. Derzeit sind die Freizeitkapitäne damit beschäftigt, die vereinseigenen Steganlagen grundlegend zu überholen. Dafür wurden sie an Land gehievt und auf einem Grundstück an der Deichstraße in Barßelermoor zwischengelagert.