Plattdeutsches Jahr vereinigt Jung und Alt

Große Auftaktveranstaltung in Barßel

Auf Plattdeutsch: Der Barßeler Shanty-Chor zeigte bei der Auftaktveranstaltung sein Können. Foto: Passmann

Von Hans Passmann



Barßel. Plattdeutsch wird in Barßel in diesem Jahr groß geschrieben. Seit Samstag nun auch offiziell. Mit einem abwechslungsreichen Programm startete die Gemeinde als Ausrichter das plattdeutsche Jahr des Heimatbundes Oldenburger Münsterland in der Aula des Barßeler Schulzentrums. Rund 200 Besucher erhielten einen eindrucksvollen Einblick von der enormen Vielfalt der plattdeutschen Szene in Barßel.