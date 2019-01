Für Schleuse stehen alle Ampeln auf Grün

Mitte Februar rollen die Bagger an und der Neubau beginnt

Blick auf die Zeichnung: Die Planungen zum Neubau der Schleuse Osterhausen stellten (von links) Walter Eberlei, Berend Snippe und Walter Eberlei den BI-Mitgliedern vor. Foto: M. Passmann



Von Hans Passmann



Elisabethfehn. Alle Ampeln stehen auf Grün: Mitte Februar werden die Bagger anrollen und der Neubau der Schleuse in Osterhausen am Elisabethfehnkanal definitiv begonnen. Der offizielle Spatenstich erfolgt am 28. Februar. Rund ein Jahr beträgt die Bauzeit. Spätestens im März 2020 werden sich die Schleusentore wieder öffnen. Das bedeutet gleichzeitig, dass in diesem Jahr die Wassersportsaison auf dem Kanal beeinträchtigt ist. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 26. Januar – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.