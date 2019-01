Ausgebüxten Mädchen Diebesgut abgenommen

Symbolfoto: dpa

Barßel (mab). Zwei Mädchen im Alter von 13 und 14 Jahren sind wieder wohlbehalten in ihren Wohngruppen angekommen. Beide Mädchen leben laut Polizei derzeit in Jugendhilfeeinrichtungen und sind am Montagabend nicht wieder zurückgekehrt. Deshalb wurden sie bei der Polizei als vermisst gemeldet. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde eine Polizeistreife in der Nacht gegen 2 Uhr auf die beiden Mädchen aufmerksam. Sie hielten sich im Vorraum einer Bank an der Lange Straße auf – eine ungewöhnliche Uhrzeit für zwei Kinder in diesem Alter.



Die Mädchen hatten eine Geldkassette bei sich. Das machte die Beamten sofort stutzig. Wie sich herausstellte, hatten sie die Kassette aus einer Milchtankstelle in Barßel gestohlen. Und auch die beiden Fahrräder sind offensichtlich nicht ihr Eigentum gewesen. Die beiden Mädchen räumten schließlich ein, dass sie die Räder beim ZOB in Westerstede gestohlen hatten. Dabei handelt es sich um ein rotes Damenrad der Marke Konbike und ein schwarzes Stratos-Damenrad. Beide Räder und die Geldkassette wurden sichergestellt.



Nachdem die beiden Mädchen wieder in ihre Wohngruppen gebracht wurden, sucht die Polizei nun nach den Eigentümern der Räder. Hinweise unter 04491/93160.