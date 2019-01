Einbrecher versuchten in Schulen einzusteigen

Symbolfoto: dpa

Barßel (mab). In der Nacht zu Sonntag haben Einbrecher offenbar versucht, in zwei Barßeler Schulen einzusteigen. Die Polizei geht von einem Zusammenhang beider Vorfälle aus. Gegen 1.55 Uhr wurde die Alarmanlage einer Schule an der Westmarkstraße ausgelöst. Die Täter hatten eine Fensterscheibe eingeschlagen. Als die Alarmanlage aufheulte, suchten die Täter offenbar das Weite. Denn als die Polizei eintraf und die Klassenzimmer durchsuchte, wurden keine Personen angetroffen.



In der selben Nacht wurde ebenfalls versucht, in die Sonnentauschule an der Oldenburger Straße einzubrechen. Auch hier blieb es nur beim Versuch. Die Täter versuchten mehrere Eingangstüren aufzuhebeln. Deshalb entstand ein erheblicher Sachschaden.



In beiden Fällen sucht die Polizei Friesoythe nun nach etwaigen Zeugen. Sie melden sich bitte unter 04491/93160 oder 04499/9430.