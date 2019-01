Bauern suchen Dialog mit Verbrauchern

Zuhören und Erklären: Die Landwirte kamen mit den Marktkunden ins Gespräch. Foto: C. Passmann

Barßel (mp). Passend zum Start der Verbrauchermesse „Internationale Grüne Woche“ in Berlin machen die Landwirte auf sich aufmerksam. An der Aktion „Wir machen Euch satt“ hat sich gestern auch der Kreislandvolkverband Cloppenburg beteiligt. Er baute im Barßeler Edeka-Markt einen Informationsstand auf.

Die landesweite Aktion stand „Unter dem Motto „Dialog statt Protest". Die Landwirte in Barßel standen den Menschen im Dialog Rede und Antwort.