„Wir haben nie eine Antwort bekommen“

Möchte Klarheit: Zusammen mit seinem Partner würde Sebastian Bartels das Müllerhaus als Restaurant gern weiterführen.

Barßel (mp). Vor 25 Jahren hat die Gemeinde Barßel das Mühlenensemble in Barßel von der Familie Ebkens aus Lohe angepachtet. Das dazugehörige Müllerhaus hat sie an die beiden Köche Sebastian Bartels und Björn Stallmann unterverpachtet, die dort seit 2012 ihr Restaurant betreiben. Die beiden Köche traten damals die Nachfolge von Meta Albers an und sind in den Pachtvertrag eingestiegen. Doch damit könnte bald Schluss sein, denn die Gemeinde hat ihnen das Pachtverhältnis ebenso gekündigt, wie der Familie Ebkens (MT berichtete).



