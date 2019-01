Bootsunfall: Emden muss verhandeln

Symbolfoto: dpa

Von Franz-Josef Höffmann



Barßel/Karlsruhe. Nun ist es entschieden. Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe hat ein Machtwort gesprochen und verfügt, dass das Amtsgericht in Emden (das dortige Schifffahrtsgericht) das Verfahren um den tödlichen Barßeler Bootsunfall verhandeln muss. Das bestätigte am Freitag Staatsanwalt Christian Thierfelder, Pressesprecher der Oldenburger Staatsanwaltschaft. Mit der lang ersehnten Entscheidung nimmt ein beispielloses Zuständigkeitsgerangel um den richtigen Verhandlungsort ein Ende. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 12. Januar – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.