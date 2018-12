Geistesblitz umgehend zu Papier gebracht

Selbst verfasst: „Oma flippt ut“, heißt es im neusten Theaterstück aus der Feder der 63-jährigen Anita Pastoor. Foto: C. Passmanm

Von Hans Passmann



Elisabethfehn. „Es war ein Geistesblitz, als ich über den Titel meines neuen Theaterstückes nachdachte. Da ich ja auch schon Oma bin, kam mir plötzlich der Gedanke ein Stück über „Oma“ zu schreiben. So war dann der Titel „Oma flippt ut“ geboren, berichtet die Leiterin der Theatergruppe Elisabethfehn, Anita Pastoor. Es ist ein plattdeutsches Lustspiel in drei „Törns“. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 29. Dezember – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.