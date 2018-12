Heiligabend bleibt keiner allein zu Haus

Baum steht bereits: Die Initiatorin des Heiligabends für Alleinstehende, Antonia Dimse (Zweite von links), freut sich, dass die Kinder des Barßeler Kindergartens für den Weihnachtsschmuck sorgen. Foto: C. Passmann

Von Hans Passmann



Barßel. Nicht alle Menschen können Heiligabend im Kreise ihrer Lieben verbringen, weil beispielsweise der Partner gestorben ist, die Kinder auswärts wohnen oder über die Feiertage verreisen. Daher lädt die Kirchengemeinde Barßel unter Federführung von Antonia Dimse am Heiligabend alle Alleinstehenden zur Weihnachtsfeier ins Pfarrheim St. Ansgar an der Marienstraße ein. In gemütlicher Runde sollen Erinnerungen und Lebenserfahrungen ausgetauscht, Lieder gesungen oder gehört und Geschichten erzählt werden.