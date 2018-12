Unerlaubt am Steuer: 11 Monate Haft

Symbolfoto: dpa

Barßel/Cloppenburg/Oldenburg. Weil er immer wieder ohne Fahrerlaubnis Auto gefahren ist, muss ein 26 Jahre alter Familienvater aus Barßel für elf Monate ins Gefängnis. Ein entsprechendes Urteil des Cloppenburger Amtsgerichtes ist am Mittwoch vor dem Oldenburger Landgericht rechtskräftig geworden. Obwohl der Angeklagte nie einen Führerschein besessen und auch seine Frau keine Fahrerlaubnis hat, besitzt die Familie ein Auto.



Der Angeklagte nutzte das Auto selbst für völlig unnötige Fahrten - zum Beispiel für eine Strecke von 500 Metern, um das Kind zur Schule zur bringen. Was die Sache noch schlimmer machte: Der Angeklagte stand immer unter Drogeneinfluss. Den ausführlichen Gerichtsbericht lesen Sie in der Ausgabe am 13. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.