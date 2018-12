Intensivtäter sieht ein: „Ich bin am Endpunkt“

Symbolfoto: dpa

Von Franz-Josef Höffmann



Barßel/Oldenburg. „Ich bin am Endpunkt angelangt": Der Intensivtäter aus Barßel, der sich Donnerstag vor dem Oldenburger Landgericht wegen Zerstörung von Arbeitsmitteln und Körperverletzung verantworten musste, war ehrlich zu sich selbst. Unzählige Taten, allesamt begangen unter Drogen- und Alkoholeinfluss, gehen auf das Konto des 28-Jährigen. Es hilft nur noch eine Therapie und zwar eine erfolgreiche, so die Richterin.