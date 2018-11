Überfall, Freiheitsberaubung, Unfall: Täter flüchtet

Symbolfoto: dpa

Barßel/Friesoythe (mab). Die Cloppenburger Polizei sucht nach einem Mann, der am Donnerstagabend ein Paar aus Barßel auf einem Parkplatz überfallen hat. Gegen 19.50 Uhr wollte ein 50-Jähriger mit seiner 28-jährigen Begleiterin an der Straße „Auf dem Zetel“ aussteigen. Plötzlich tauchte ein Mann auf und bedrohte das Paar. Unter Androhung von Gewalt forderte er den 50-Jährigen auf, sich wieder ans Steuer des Wagens zu setzen. Die Frau sollte auf dem Parkplatz bleiben.



Der Täter stieg mit ins Auto und zwang den 50-Jährigen, ihn nach Friesoythe zu fahren. Auf der Straße „Eggershauser Esch“ sollte der 50-Jährige aussteigen. Der Täter setzte sich nun ans Steuer und rauschte davon. Laut Polizei führte die Fahrt nun nach Harkebrügge, die abrupt in einer Baustelle endete. Im Kreisverkehr an der Dorfstraße und Schepser Straße verlor der Täter gegen 20.55 Uhr die Kontrolle über das Auto und baute einen Unfall. Der Mann konnte anschließend zu Fuß flüchten.



Das Paar konnte den Mann wie folgt beschreiben: Er ist zwischen 1,80 und 1,85 Meter groß. Er hat dunkle Haare und einen Kinnbart. Er soll dunkle Kleidung getragen haben und spricht akzentfreies Deutsch. Wie die Polizei erklärte, soll der Mann betrunken gewesen sein. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 und in Friesoythe unter 04491/93160 entgegen. Die weiteren Ermittlungen laufen. Nähere Details möchte die Polizei zum derzeitigen Zeitpunkt aus ermittlungstaktischen Gründen nicht machen.