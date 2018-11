Bei Kontrolle: Wiederholungstäter schubst Polizisten

Symbolfoto: Bänsch

Von Franz-Josef Höffmann



Barßel/Cloppenburg. Wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte hat das Cloppenburger Amtsgericht einen 26 Jahre alten Mann aus Barßel zu sechs Monaten Gefängnis verurteilt. Zurzeit sitzt der Angeklagte bereits in Haft. Er verbüßt frühere Strafen, deren Vollstreckung seinerzeit noch zur Bewährung ausgesetzt worden war. Wegen der neuen Taten hatte es aber einen Bewährungswiderruf gegeben. Am Donnerstag nun sollte die neue Tat aus Juli dieses Jahres verhandelt werden. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 23. November – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.