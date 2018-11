Männer aus dem Nordkreis festgenommen

Symbolfoto: dpa

Barßel/Filsum (mab). Die Polizei ermittelt gegen fünf Männer im Alter zwischen 22 und 23 Jahren aus Barßel und Strücklingen. Sie sind am Mittwochabend auf der Autobahn 28 bei Filsum gestoppt worden. Der Zugriff erfolgte dabei laut Mitteilung der Polizei durch Spezialkräfte. Zwei Männer wurden vorläufig festgenommen, sind aber wieder auf freiem Fuß, da keine Haftgründe vorlagen.



Laut Polizei stehen die Männer aus dem Nordkreis unter Verdacht, mit Drogen zu handeln. Noch in der Nacht zu Donnerstag sind drei Wohnungen in Barßel und Strücklingen durchsucht worden. Dabei wurden Drogen, Waffen und weitere Beweise sichergestellt.