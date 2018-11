CDU Taschenspielertrick bei Planungen unterstellt

Planung: Wo jetzt das Gebäude der AWO steht, soll das Bürgerhaus gebaut werden. Das Rathaus wird abgerissen. Foto: mp

Barßel (mp). Eigentlich ist es beschlossene Sache, dass das Rathaus in Barßel dem Erdboden gleich gemacht und dafür auf dem Grundstück, wo sich zur Zeit noch die Geschäftsstelle der AWO befindet, ein Bürgerhaus mit Verwaltungstrakt gebaut werden soll. So hat es der Rat der Gemeinde 2017 beschlossen. Auf der Ratssitzung am Montagabend im Hotel Niehaus sollte es daher auch nur noch um die Auslobung zum Realisierungswettbewerb gehen. Doch es kam zu einem heftigen Wortgefecht zwischen der CDU-Fraktion und der Gruppe Bürgerfraktion/Grüne.



Ein Neubau sei mit Eigenmitteln nicht finanzierbar und ein Finanzierungsplan liege nicht vor. „Einen Neubau nur durch neue Schulden lehnen wir ab“, erklärte der BFB-Fraktionsvorsitzende Josef Wagner. Der Name Bürgerhaus sei ein Taschenspielertrick, um an Zuschüsse zu kommen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 1. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.