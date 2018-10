C-Port will mit Hafen neu durchstarten

Bild der Vergangenheit: Beseitigt sind die Müllberge, die viele Jahre das Bild des C-Port negativ prägten. Foto: C-Port

Sedelsberg (mt). „Der Schandfleck ist weg", sagt Arno Djüren. Viele Jahre hätten hohe Müllberge auf dem Gelände einer Entsorgungsfirma im C-Port am Küstenkanal für negative Schlagzeilen gesorgt. Jetzt seien die Altlasten weggeräumt und die etwa 3,3 Hektar große Fläche direkt am Hafen des Industrie- und Gewerbegebietes am Küstenkanal stünde kurz vor einer neuen Nutzung, teilt der Geschäftsführer des C-Ports mit. Insgesamt seien auf Kosten des Industrieparks in den vergangenen Monaten etwa 14500 Tonnen Müll, die sich über mehrere Jahre aufgetürmt hatten, beseitigt worden.