Bootsunglück: Karlsruhe ist nicht zuständig

Symbolfoto: dpa

Barßel/Karlsruhe. Da hatte man nun ein Machtwort aus Karlsruhe erwartet, doch nun kommt alles anders. Der Generalbundesanwaltschaft in Karlsruhe hat in dem Zuständigkeitsgerangel der hiesigen Gerichte, wer denn nun das Verfahren um den tödlichen Barßeler Bootsunfall vor zwei Jahren verhandelt muss, beantragt, das Verfahren an die Oldenburger Staatsanwaltschaft wieder zurückzugeben. Sie müsse noch einmal die sachliche und örtliche Zuständigkeit der Gerichte prüfen, so der Generalbundesanwalt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 20. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.