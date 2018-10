„Startisten“ setzen Charles Dickens in Szene

Proben „Eine Weihnachtsgeschichte“: Die „Startisten“ bringen das sozialkritische Stück auf die Bühne im Carolinenhof. Foto: Passmann

Von Hans Passmann



Barßel. Es ist wieder soweit: Pünktlich zur Vorweihnachtszeit öffnet sich am ersten und zweiten Adventswochenende der Vorhang in der Kultur-Scheune auf dem Carolinenhof in Barßel. Und auf dem Programm steht diesmal einer der weltweit erfolgreichsten und bekanntesten Klassiker zum großen Fest: „Eine Weihnachtsgeschichte“ nach Charles Dickens.



An insgesamt sechs Terminen bringt das Barßeler Theaterensemble „Startisten" den allzeit aktuellen Stoff auf die Bühne, der Vorverkauf dafür hat jetzt begonnen. Noch herrscht reges Probentreiben auf der halbfertigen Bühne, doch schon jetzt wird klar: Die Startisten holen die sozialkritische Geschichte aus dem 19. Jahrhundert mit ihrer Art der Inszenierung immer wieder gekonnt in die Moderne.