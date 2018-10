Viele Optionen für das Haus am See

Der Ferienpark wächst: Direkt am Harkebrügger See baut ein Investor zahlreiche Häuser. Foto: mp

Von Hans Passmann



Harkebrügge. Der Ferienpark am Harkebrügge See in Harkebrügge wächst und wächst. Am Fuhrenkamp hat der Investor und Geschäftsführer von SE Immobilien, Stefan Eilers aus Groß Berßen, schon sieben Häuser direkt am Wasser mit eigenem Badestrand errichtet.



Einige Häuser sind schon bewohnt. Der Rollrasen beim Haus ist verlegt. Die Zuwegung zum eigenen Badestrand und ein Steg über den See erstellt. Hier hat man in der Tat sein eigenes Seegrundstück. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 18. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.