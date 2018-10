Immer wieder am Steuer erwischt

Symbolfoto: Bänsch

Barßel (mt). Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis hat das Cloppenburger Amtsgericht einen 26 Jahre alten Mann aus Barßel zu einer Gefängnisstrafe von elf Monaten verurteilt. Dem Gericht lagen drei Anklagen vor. Immer wieder war der Angeklagte ohne Fahrerlaubnis unterwegs. Damit nicht genug. In den meisten Fällen stand er auch unter Drogeneinfluss. Der Mann ist erheblich vorbestraft. Erst im Mai dieses Jahres war er wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verurteilt worden. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 2. Oktober – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.