Eine Rose für jeden der 1000 Kameraden

Volle Konzentration: Die Zuschauer bekamen trotz des Dauerregens spannende Wettkämpfe zu sehen. Foto: Thomas Giehl

Von Kerstin Alex



Barßel. Das Barßeler Tief machte seinem Namen alle Ehre – und das ausgerechnet zum Kreisfeuerwehrtag, der erstmals seit 31 Jahren am Wochenende wieder in dem Seemannsdorf an der Soeste ausgerichtet wurde. Es sei alles hervorragend gelaufen, Pannen seien nicht zu vermelden gewesen, nur das Wetter habe leider nicht mitgespielt, meinte Gemeindebrandmeister Uwe Schröder im Gespräch mit der MT.



Als gelungen stufte Schröder bereits den Auftakt ein. Sie hätten auf das sonst übliche Wunschkonzert verzichtet und stattdessen mit der Band „Line Six" eine stimmungsvolle Zeltfete gefeiert, die bei allen Generationen bestens angekommen sei.