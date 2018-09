Fest in Lederhosen schon jetzt ein Renner

Zünftig: Der Musikverein Harkebrügge möchte mit vielen Gästen wieder Oktoberfest feiern. Foto: M. Passmann

Von Hans Passmann



Harkebrügge. „Wer glaubt, ein zünftiges Oktoberfest kann nur auf der Wies‘n in München gefeiert werden, sollte unbedingt einmal das Oktoberfest in Harkebrügge erleben. Dort geht es nicht minder fröhlich zu“, meinen die Macher vom Musikverein selbstbewusst. „Feiern wie in Bayern“, lautet das Motto der vierten Auflage des Festes, dass am Samstag, 29. September, um 20 Uhr im Festzelt an der Schulstraße beginnt. Einlass ist bereits ab 19.30 Uhr an. Auch in diesem Jahr scheint das Fest in Lederhosen und Dirndl ein Renner zu werden. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 22. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.