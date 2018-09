21 Wehren rücken ins Seemannsdorf aus

Zur Begrüßung: An den Ortseingängen von Barßel, Harkebrügge und Elisabethfehn weisen große Plakate und Feuerwehrmänner aus Stroh auf den Kreisfeuerwehrtag hin. Foto M Passmann

Von Hans Passmann



Barßel. Ganz im Zeichen der Freiwilligen Feuerwehren aus dem gesamten Landkreis Cloppenburg steht am kommenden Wochenende das Seemannsdorf Barßel beim alljährlichen Kreisfeuerwehrtag. Nach 31 Jahren richtet die Freiwillige Feuerwehr Barßel unter dem Kommando von Gemeindebrandmeister Uwe Schröder den Tag der Wehren aus.



Rot wird die bestimmende Farbe am Samstag und Sonntag, 22. und 23. September, im Venedig des Nordens sein, wie der verstorbene Altbürgermeister Theo Klinker Barßel einst beschrieb. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Der Festplatz am Hafenbad ist hergerichtet und das Zelt bereits aufgebaut. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 20. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.