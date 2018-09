Bootsunglück: Prozess steckt weiter fest

Symbolfoto: dpa

Barßel/Oldenburg (ma). Nach einer beispiellosen Odyssee durch alle gerichtliche Instanzen hängt das Verfahren um den tödlichen Barßeler Bootsunfall erneut fest. Seit nunmehr mehreren Monaten liegt es der Generalbundesanwaltschaft in Karlsruhe vor. Entscheiden muss in dem Aufsehen erregenden Zuständigkeitsgerangel der hiesigen Gerichte der Bundesgerichtshof. Doch der kann erst dann entscheiden, wenn die Stellungnahme der Generalbundesanwaltschaft vorliegt. Und das kann noch dauern. „Haftsachen gehen vor“, begründete am Montag die Pressesprecherin der Generalbundesanwaltschaft die Warteschleife. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 4. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.