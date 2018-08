Gäste genießen maritime Tage

Seeleute: Sie durften beim Barßeler Hafenfest zur Freude der großen und kleinen Besucher nicht fehlen. Foto: Passmann

Barßel (mp). Wetterfest mussten die Besucher des 39. Hafenfestes am Samstag in Barßel zwar sein, doch im Seemannsdorf kann man gut mit dem Element Wasser umgehen und so war die Stimmung keineswegs getrübt. Bei der Eröffnung konnte der Vorsitzende des Touristikvereins Erholungsgebiet Barßel-Saterland, Johannes Budde, zahlreiche Gäste aus Verwaltung, Politik und Wirtschaft begrüßen.



Er dankte ebenso wie Barßels Bürgermeister Nils Anhuth allen Helfern und die Verantwortlichen hatten wieder ein tolles Programm zusammengestellt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 27. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

