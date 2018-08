Schlägereien: Polizei muss einschreiten

Symbolfoto: dpa

Barßel/Friesoythe (mab). Mehrere Männer sind bei Schlägereien im Nordkreis leicht verletzt worden. Das hat die Polizei am Sonntag mitgeteilt. Vor allem beim Barßeler Hafenfest mussten die Beamten eingreifen.



In der Nacht zu Sonntag geriet ein Gast mit einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes in Streit. Der 38-jährige Security-Angestellte wurde dabei leicht verletzt - und erteilte dem Unruhestifter ein Hausverbot für das Festzelt. Doch der 29-jährige Barßeler wollte nicht gehen. Dementsprechend musste die Polizei das Hausverbot durchsetzen.



Wenige Stunden später wurde die Polizei erneut ins Festzelt gerufen. Gegen 6.45 Uhr geriet eine Gruppe junger Männer mit einem 25-Jährigen aus Barßel in Streit. im Laufe der Auseinandersetzung wurde der 25-Jährige von einem Gleichaltrigen aus der Gruppe geschlagen. Dabei wurde er am Ohr verletzt. Als die Polizisten den Sachverhalt aufnehmen wollten, wurde sie vm 25-jährigen Schläger beleidigt. Außerdem wollte er dem ausgesprochenen Hausverbot nicht folgen. Ihn erwarten jetzt drei Anzeigen wegen Körperverletzung, Beleidigung und Hausfriedensbruchs.



Bei einer weiteren Schlägerei in Friesoythe wurden am Samstagabend zwei junge Friesoyther im Gesicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, gab es gegen 23 Uhr einen Streit in einer Shisha-Bar. Ein 35-Jähriger schlug auf die beiden Friesoyther (21 und 22 Jahre alt) ein.