Barßel meldet „startklar“ für Hafenfest

Maritimes Spektakel wird mit Laufwettbewerben eingeläutet

Besuchermagnet: Tausende von Besuchern dürfte es wieder zum Hafenfest nach Barßel ziehen. Dort erwartet sie ein buntes Programm und maritimes Flair. Foto: Passmann

Von Hans Passmann



Barßel. In Barßel steigt Ende August wieder das Spektakel auf und am Wasser: Im Seemannsdorf wird das traditionelle und weit über die Kreisgrenzen hinaus bekannte Hafenfest gefeiert. Die 39. Auflage von Freitag bis Sonntag, 24. bis 26. August, dürfte einmal mehr Tausende von Besuchern anziehen. Sie lassen sich immer gern einfangen von der maritimen Atmosphäre und Stimmung auf dem Festplatz, wofür viele einheimische Vereine und Künstlergruppen sorgen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 17. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.