Katze angeschossen: Bein amputiert

Symbolfoto: dpa

Barßel (her). Nachdem eine Katze in Barßel angeschossen worden war, musste das Bein des Tiers amputiert werden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, hatte sich der Vorfall bereits am Dienstag, 31. Juli, zwischen 14 und 18.30 Uhr im Bereich der Schleusenstraße in Barßel ereignet.



Demnach wurde die freilaufende Katze von einem bislang unbekannten Täter mit einem Luftgewehr angeschossen und verletzt. Den Tierärzten blieb nur die Möglichkit, das hintere rechte Bein zu amputieren. Hinweise bitte an die Polizei in Barßel unter Tel. 04499/943-0.