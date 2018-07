St. Ansgar nimmt eine Menge Geld in die Hand

Die ersten Pläne nahmen (von links) Jürgen Schumacher, Christian Herzog, Beate Dierkes, Michael Sope und Hans Geesen schon mal unter die Lupe. Foto M. Passmann

Barßel (mp). Eine Menge Geld muss die katholische Kirchengemeinde St. Ansar Barßel in die Hand nehmen: Sie hat im nächsten Jahr mehrere große Bau- beziehungsweise Sanierungsmaßnahmen auf der Agenda stehen und hofft dabei auf die finanzielle Unterstützung des Bischöflichen Offizialats Vechta (BMO) und der Gemeinde Barßel.



„Die entsprechenden Anträge müssen bis zum 30. August 2018 vorgelegt werden. Daher gab es jetzt die ersten Gespräche mit den Beteiligten vor Ort“, informierte der ehemalige Kirchenprovisor, Hans Geesen, der die Bauprojekte bei St. Ansgar begleitet. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 24. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.