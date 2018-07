Mit „Rad2Kat“ auf dem Elisabethfehnkanal

Die ersten Runden mit dem „Rad2Kat“: Henning Schünemann (links) von der BI „Rettet den Elisabethfehnkanal“und Erbauer Peter Hermann auf dem Elisabethfehnkanal. Foto: Passmann

Von Hans Passmann



Elisabethfehn. Drei Jahre lang tüftelte der Strücklinger an dem Fahrzeug. Jetzt unternahm er mit Henning Schünemann von der BI „Rettet den Elisabethfehnkanal" eine erste Probefahrt. Auf dem Elisabethfehnkanal lässt es sich wunderbar mit dem Motorboot oder dem Paddelboot herumschippern. Nun ist das auch mit einem Fahrrad möglich. Möglich macht dies „Rad2Kat", eine Katamaran-Plattform, die ein Fahrrad mit zwei Klicks in ein Wasserfahrzeug umwandeln kann.