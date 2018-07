Wasserlassen im Hafen wird zum Problem

Foto: Passmann

Von Hans Passmann



Barßel. Auf die Fertigstellung des neuen Traumspielparks mit dem großen Piratenschiff auf dem Gelände des Bootshafens in Barßel freuen sich nicht nur die gleichnamige Initiative sondern auch Gemeinde, Eltern und Kinder. Der Bau geht zügig voran. Zum Hafenfest soll es die feierliche Eröffnung geben.



So schön der neue Spielpark auch wird, es mehren sich unter der Barßeler Bevölkerung kritische Töne. Die zielen allerdings nicht auf die Anlegung des Parks, sondern vielmehr auf die fehlenden sanitären Anlagen in diesem Bereich ab. „Es kann doch nicht sein, dass ein Traumspielpark mit einem hohen Kostenaufwand gebaut wird und es gibt dort keine sanitären Anlagen. Insbesondere keine Toiletten. Mehr dazu

