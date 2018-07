Ganze Region in neuen Fenstern vereint

Das neue Kirchenfester ist da: Markus Timme, Timo Voskamp, Hans Geesen und Detlef Brandt (von links) präsentieren die drei Elemente stolz. Foto: Passmann

Elisabethfehn (mp). In kräftigen Farbtönen erstrahlt das neue Kirchenfenster im Kirchturm der der Katholischen Kirche St. Elisabeth an der Ramsloher Straße in Elisabethfehn. Am Montag wurde es geliefert und sogleich von den Kunstglasern Timo Voskamp, Markus Timme und Detlef Brandt eingebaut. Zur Gestaltung gehörte ein neues Farbkonzept und die künstlerische Ausmalung. Die Künstler aus Ostfriesland stimmten das Fenster auf die hiesige Landschaft und die Kirche ab. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 10. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.