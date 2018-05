Barßeler ist „Held der Straße“

Foto: Goodyear-Dunlop/AvD

Barßel (mab). Der Automobilclub AvD hat den Barßeler Matthias Schulte mit dem Preis „Held der Straße“ ausgezeichnet. Der 47-Jährige hat vermutlich einem 18-Jährigen das Leben gerettet.



Am Sonntag, 11. März, war Matthias Schulte in den Morgenstunden auf der Friesoyther Straße in Barßel unterwegs. Plötzlich kam er auf ein zerstörtes Auto zu. Sofort war ihm klar: Es muss einen Unfall gegeben haben.



Das Fahrzeug war von der Fahrbahn abgekommen, gegen einen Baum geprallt und wieder auf die Straße zurückgeschleudert worden. „Ich schaute mich um und bemerkte ein Stöhnen im Graben neben der Straße“, beschreibt Matthias Schulte die Situation. Der 18-jährige Fahrer aus Barßel wurde durch die Wucht des Aufpralls aus seinem Auto geschleudert. „Dann habe ich sofort einen Notruf abgesetzt und ging zu dem Verletzten neben der Straße“, erzählt er.



Da der mutige Ersthelfer vermutete, dass sich das Unfallopfer auch Verletzungen an der Wirbelsäule zugezogen haben könnte, beließ er den Mann auf dem Rücken liegend, bis der Krankenwagen eintraf. Erschwerend kam hinzu, dass der lebensgefährlich Verletzte die ganze Zeit über bei Bewusstsein war. „Die Zeit zwischen dem Notruf und dem Eintreffen der Rettungskräfte kam mir vor wie eine Ewigkeit“, beschreibt Matthias Schulte die Situation im Nachgang. Nachdem der Krankenwagen den Ort des Unfalls erreicht hatte, unterstützte der Ersthelfer die Sanitäter bei der Versorgung des Unfallopfers, neben dem er insgesamt rund 45 Minuten verbracht hatte.



Für sein besonnenes und selbstloses Handeln verdient Matthias Schulte den Titel „Held der Straße“. Der Preis wird monatlich vom Automobilclub AvD in Kooperation mit dem Reifenhersteller Goodyear vergeben. Die Aktion steht unter der Schirmherrschaft des Bundesverkehrsministeriums. Wie die Cloppenburger Polizei der MT am Dienstag bestätigte, befindet sich der 18-jährige derweil auf dem Weg der Besserung.