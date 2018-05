Neue Orgel hält Kirchenstandort lebendig

Herzlicher Empfang: Vor der Kirchen wurde Weihbischof Wilfried Theising von den Kindern des Kindergartens begrüßt. Foto: Passmann

Von Hans Passmann



Elisabethfehn. Eine Kirche ohne Orgel ist wie Winter ohne Schnee. Deshalb freute es die Gläubigen der Kirchengemeinde St. Ansgar Barßel umso mehr, als am Sonntagnachmittag die neue Orgel der St.-Elisabeth-Kirche eingeweiht wurde. Den Festgottesdienst umrahmten die Singgruppe St. Elisabeth sowie die Mädchen und Jungen des Kindergartens „Die Arche“. „Es ist heute ein freudiger Tag für die Kirchengemeinde und gleichzeitig ein gutes Stück Zukunft für die Kirche und Gemeinde vor Ort“, meinte Weihbischof Wilfried Theising in seiner Predigt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 8. Mai entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.